Atalanta, Musso resta sul mercato! Il piano per rivalutarlo

Nei tre mesi che mancano alla fine della stagione, l'Atalanta ha due obiettivi extra campo. Ridare a Spalletti uno Scamacca pronto a vestire l'azzurro agli Europei, con una fiducia ritrovata insieme ai gol, e rivalutare Musso. Il portiere argentino, acquistato nell'estate 2021 dall'Udinese, era costato all'Atalanta ben 20 milioni di euro. Un investimento importante, non ripagato sul campo però: la scorsa stagione, dopo prestazioni altalenanti ed errori gravi, era stato surclassato da Sportiello, pur essendo già promesso al Milan.



Questa stagione si era ripreso i guantoni da titolare, ma la titolarità è durata poco: dopo un paio di gare sbagliate, considerata la crescita del giovane del vivaio Carnesecchi, Musso era tornato in panchina. E aveva gradito la possibilità di essere ceduto a gennaio. Il Galatasaray si era fatto avanti, ma non per un acquisto: l'Atalanta era aperta solo a una cessione, il club turco a un prestito con diritto di riscatto. Niente da fare quindi, Musso è rimasto a Bergamo. E Gasperini, che da quando è all'Atalanta nel lontano 2016 non ha mai avuto un portiere fisso, torna ad alternarli in campo per stimolare una sana competizione "a chi para meglio".



Con il Bologna Carnesecchi, con lo Sporting Musso, e ora con la Juve è un punto di domanda. I Percassi però hanno bisogno di rivalutare l'argentino, il cui cartellino è sceso al momento a 8 milioni, meno della metà di quelli investiti. L'obiettivo è di tornare a un valore di circa 12 milioni, per cederlo a quella cifra il prossimo luglio alla migliore offerente. Per ora è sulla buona strada: in 17 gare ha preso 18 gol, ottenendo 7 clean sheet.