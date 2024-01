Atalanta, Musso ripensa alla Turchia! Il mercato continua, l'Inter è alla porta

Il portiere dell'Atalanta Juan Musso è ormai alle spalle di Marco Carnesecchi nelle gerarchie della porta nerazzurra. Il prodotto del vivaio atalantino, partito ufficialmente come secondo dell'argentino, ha fatto cambiare idea a mister Gasperini con il passare dei mesi.



Per Musso quindi si aprono le porte del mercato, il terzo portiere della nazionale argentina vuole avere più minutaggio e sporcarsi i guantoni con continuità, non solo nelle gare di Coppa Italia, come capitato a Bergamo nell'ultimo periodo. L'unica piazza in cui sarebbe disposto a fare il secondo è l'Inter, come vice Sommer, per giocare in campionati di prestigio e raggiungere l'amico Lautaro.



Altrimenti l'argentino sta valutando un'altra alternativa: il Galatasaray, che non ha mai mollato l'obiettivo, anche se spinge per un prestito e non per un acquisto. Le parti però, con l'aiuto dell'agente di Musso, potrebbero trovare una quadra: mandare in prestito secco sei mesi il portiere alla squadra turca, che poi potrà riscattarlo una volta valorizzato. L'Atalanta aveva versato ben 20 milioni di euro due anni e mezzo fa all'Udinese e ora ne vuole riprendere almeno la metà. Il mercato turco chiude solo il 9 febbraio, per cui Musso sta prendendo tempo per decidere. In caso di partenza però anche l'Atalanta dovrebbe tornare sul mercato degli svincolati per cercare un secondo a Carnesecchi.