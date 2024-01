Atalanta, Musso sul mercato

Il toto portieri in casa Atalanta sta trovando una soluzione. Con i bagagli in mano è infatti l'argentino Juan Musso, che a inizio stagione aveva trovato una continuità da titolare ma nelle ultime sei gare su sette è stato relegato in panchina come negli ultimi due mesi del 2022/2023 (allora c'era Sportiello) perché a proteggere i pali c’è stato il giovane Marco Carnesecchi, riminese classe 2000 sbocciato nella Primavera nerazzurra.



Nonostante i numeri siano ancora dalla parte di Musso, acquistato nell’estate 2021 dall’Udinese per ben 20 milioni di euro, la storia recente parla di un passaggio di consegne: 16 partite disputate, con 17 gol subiti e 7 clean-sheet per l’argentino, che ha trovato continuità solo fino al 9 dicembre, proprio nella gara contro il Milan che ieri ha decretato la conferma, anche in Coppa Italia, di Carnesecchi.



Il 23enne, (10 gare totali, 9 gol incassati e 4 clean-sheet collezionati) impiegato fino a un mese fa solo 5 volte nelle prime 20 partite stagionali, nelle ultime quattro settimane ha inanellato sei presenze continue tra Serie A, Coppa Italia ed Europa. Solo agli ottavi di Coppa, una settimana fa contro il Sassuolo, ha ridato i guantoni a Musso. L’argentino però, che è il terzo portiere della sua nazionale, va per i 30 anni e ha messo in campo prestazioni in crescendo (“sta facendo meglio che negli anni passati”, ha rimarcato ieri Gasperini), e quindi non vuole limitarsi al ruolo di ‘portiere di Coppa’ e ieri, poche ore prima della gara secca, l'ha fatto capire alla dirigenza.



Sky conferma che Musso avrebbe iniziato a chiedere un incontro tra il suo agente e i Percassi per parlare del suo futuro, ormai lontano da Bergamo. Il Galatasaray aveva già chiesto di lui per un prestito, ma l’Atalanta vorrebbe rientrare nel cospicuo investimento con una cessione. Non solo, in caso di partenza dell’argentino l’Atalanta dovrebbe cercare comunque un secondo portiere da inserire in rosa. Entrambe operazioni non facili da portare a termine a campionato in corso. Al momento non c’è nulla di concreto, ma i discorsi si sono aperti.