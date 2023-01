Il portiere dell'Atalanta Juan Musso potrebbe essere convocato per la partita di lunedì sera a Bologna (inizio ore 20,45) per la 17ª giornata del campionato di Serie A.



E il portiere potrebbe addirittura giocare dall’inizio: la distorsione alla caviglia che l’aveva costretto a dare forfait mercoledì scorso a La Spezia sembra superata e l’estremo difensore argentino potrebbe quindi riprendere il suo posto tra i pali, con Sportiello in panchina.