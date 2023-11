Atalanta e Napoli si preparano a scendere in campo per la sfida delle 18 al Gewiss Stadium. Gasperini opta per l'attacco "leggero", lasciando in panchina Scamacca in favore della coppia Lookman-De Ketelaere. Dall'altra parte Osimhen si accomoda in panchina, ancora spazio a Raspadori. Queste le formazioni ufficiali:



ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.