Atalanta e Napoli scendono in campo alle 18 al Gewiss Stadium. Nella moviola, tutti gli episodi dubbi e le decisioni arbitrali più importanti della sfida.



ATALANTA – NAPOLI Sabato 25/11 h.18.00



MARIANI



GIALLATINI – ROSSI



IV: GHERSINI



VAR: VALERI



AVAR: PATERNA



34' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Rrahmani deposita in rete di testa su cross di Raspadori. La posizione di partenza è però irregolare e il Var annulla il vantaggio.



31' - Proteste in panchina, giallo per Mazzarri.



27' - Primo giallo anche per l'Atalanta. Djimsiti in pressing su Raspadori rifila un pestone da dietro all'attaccante del Napoli. Ammonito il difensore orobico.



21' - Prima ammonizione del match. Natan entra in ritardo da dietro su De Ketelaere, giallo per il brasiliano.