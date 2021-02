Il match odierno delle 18 inè quello fra, che si affrontano di nuovo, a breve distanza dalla doppia semifinale di Coppa Italia conclusasi con il passaggio del turno da parte dei nerazzurri. Le squadra die disi presentano all'appuntamento appaiate al, anche se gli azzurri hanno una partita in meno (il recupero con la Juventus). Per entrambe, è un'occasione importante per restare agganciate al treno delle squadre che lottano per qualificarsi alla prossima. L'Atalanta arriva all'appuntamento dopo la vittoria di Cagliari e in attesa della sfida di mercoledì in Champions contro il, mentre il Napoli è reduce dalla vittoria in campionato sulla Juve e dalla sconfitta in Europa League sul campo del(giovedì il ritorno). Tutti in campo alle 18,(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano. All. Gattuso