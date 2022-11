va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo dove la capolista, ancora imbattuta e con 8 vittorie consecutive all'attivo fa visita, sorpresa di questo avvio di campionato, seconda in classifica e con la chance, in caso di vittoria, di portarsi a -2 dalla vetta.ha cambiato la sua squadra, meno straripante dal punto di vista offensivo e solidissima in quello difensivo dove sono solo 8 i gol subiti.ha invece l'attacco più prolifico e per distacco della Serie A con 30 gol segnati in 12 gare e, vincendo, si porterebbe a +8 dal secondo posto (momentaneo).Nelle ultime sette sfide tra Atalanta e Napoli in Serie A, i bergamaschi hanno ottenuto il doppio dei successi rispetto ai partenopei (4 a 2). L'Atalanta ha trovato il gol in tutte le ultime otto partite di campionato contro il Napoli mentre l'ultimo pareggio a Bergamo tra Atalanta e Napoli in Serie A risale al 29 ottobre 2014. Il Napoli infine ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A e non ottiene cinque successi esterni consecutivi dalla gestione Sarri (6).ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli, nelle sue ultime sei sfide contro i partenopei, il colombiano ha preso parte a sei reti, grazie a tre marcature e tre assist. L'Atalanta è una delle due squadre affrontate almeno cinque volte in Serie A, contro cuinon ha mai trovato né il gol né l'assist.Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer; Koopmeiners, Ederson, Maehle; Pasalic, Lookman, Hojlund.: Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Elmas.