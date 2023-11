Parte il Mazzarri-bis ed è subito scontro diretto in chiave Champions per il suo Napoli atteso dalla delicata trasferta in casa dell’Atalanta. I soli sette punti conquistati lontano dal Maradona e il buon rendimento interno dei bergamaschi, che vantano la miglior difesa del campionato tra le mura amiche, spingono gli esperti ad equiparare i segni «1» e «2», in lavagna a 2,63, mentre il pareggio oscilla tra 3,25 e 3,40. Si preannuncia una gara aperta, in cui si affrontano il secondo e il quarto miglior attacco della Serie A, con il Napoli che nelle ultime sei partite contro i neroazzurri ha sempre realizzato almeno due gol: ipotesi Goal in vantaggio a 1,56 contro il 2,28 del No Goal, così come l’opzione Over è favorita in lavagna a 1,73 rispetto all’Under, fissato a 1,99.



Sul fronte marcatori, Gianluca Scamacca, che esordito in Serie A nel 2017 con la maglia del Sassuolo proprio contro il Napoli, ha segnato tre gol negli ultimi due impegni di campionato in cui è partito titolare: la sua firma domani si gioca a 2,75. Segue Ademola Lookman a 3,25, stessa quota di Khvicha Kvaratskhelia. Se l’Atalanta ha la carta Scamacca, il Napoli può contare sull’altro centravanti della Nazionale, Giacomo Raspadori, offerto in quota a 3,55.