Uno dei prospetti più interessanti della Serie A è, senza ombra di dubbio, Jeremie Boga. Il calciatore che si sta mettendo sempre più in mostra con il Sassuolo, ha richiamato l'interesse di diverse squadre del nostro campionato.



Tra queste, quelle che si affronteranno stasera al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Sia Atalanta che Napoli hanno puntato i fari sul fantasista neroverde, ma le richieste emiliane (40 milioni di euro, ndr) appare lontana dalle proposte orobiche o partenopee. Decisiva potrebbe essere, in tal senso, la volontà del giocatore: la possibile seconda qualificazione in Champions League consecutiva in casa Atalanta può rivelarsi una carta in più per convincere l'ivoriano. Oltre alla presenza, in panchina, di un vero e proprio 'guru' come Gasperini.