Clima infuocato e tanto nervosismo nel finale di Atalanta-Napoli, quando i nerazzurri cercavano in tutti i modi di pareggiare la gara. Maehle e Zapata vengono ammoniti per proteste da Mariani che non concede l'angolo all'Atalanta (Jesus l'aveva toccata). L'arbitro in questo caso sbaglia, come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, perché non dà il recupero del recupero: un minuto e mezzo in più sarebbe stato consono per i cambi, i gialli e il resto.