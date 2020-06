Se il Napoli di mister Gennaro Gattuso cambierà mezza squadra in vista della gara delicatissima contro l'Atalanta, giovedì 2 luglio alle 19.30, la Dea farà altrettanto, con una sostituzione di peso che spicca sulle altre.



NAPOLI- Tra gli azzurri, si rivedrà David Ospina in porta, Giovanni Di Lorenzo in difesa, in attacco Matteo Politano e a centrocampo il trio Piotr Zileinski, il neo papà Diego Diemme e Fabian Ruiz.



DEA- Nell'Atalanta invece potrebbe tornare in panca un Mattia Caldara sottotono al posto di José Luis Palomino, mentre sulla sinistra Robin Gosens si prepara a tornare in campo dal 1', insieme a Marten de Roon. Ma il vero new entry sarà il traino nerazzurro Josip Ilicic, per la prima volta titolare dopo il lockdown per battere quel Napoli che l'ha tanto desiderato. In dubbio, vista la smagliante forma di entrambi, il posto sotto porta: Zapata o Muriel? Più chance per il colombiano dalle trecce esotiche.