La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, evidenzia come Gasperini non voglia limitarsi all'arrivo di Sead Kolasinac, ma intenda puntare forte anche su Isak Hien, svedese del Verona. L'indiziato che pare destinato a lasciargli il posto è Merih Demiral, che pare vicino alla cessione nonostante il riscatto dalla Juventus. Per il turco ci sono sirene dalla madrepatria, anche se il giocatore non pare entusiasta di farvi ritorno.