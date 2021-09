Iago Falque non veste più la maglia granata del Torino e Franck Ribery si è liberato dalla Fiorentina: l'Atalanta non dice addio al mercato e tiene d'occhio i due attaccanti svincolati, che potrebbero presto tornargli utili.



Soprattutto il primo, lo spagnolo che ha già giocato con Gasperini ai tempi del Genoa ed è rimasto un pallino del tecnico nerazzurro: può essere utile come rinforzo nel tridente.