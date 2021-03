31 marzo 2021: il difensore italo-brasiliano dell'Atalanta Rafael Toloi, di avi trevigiani e doppia nazionalità, si ricorderà per sempre di questa data, che ha sancito l'esordio in campo da titolare nell'Italia contro la Lituania. Il c.t. Mancini l'ha schierato sulla destra, come alternativa di Di Lorenzo, sfruttando la sua duttilità di terzino e incursore della profondità.



Ha marcato con esperienza fin dal 1' Sirgedas, strappandogli la sfera al momento giusto, ed è intervenuto prontamente e di mestiere su Cernych, impedendogli di tirare in porta e contribuendo a mantenere il clean-sheet. Non ha patito la stanchezza e ha giocato tutti e 90', adesso mister Gasperini lo aspetta a Zingonia per lanciarlo dal 1' anche sabato alle 15 contro l'Udinese.