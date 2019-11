C'è solo lui, il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, questa sera davanti ai microfoni della stampa al termine del pari a occhiali contro la Samp. Un risultato che sta stretto alla società nerazzurra, ancora di più dopo la mancata espulsione di Ferrari per fallo da ultimo uomo su Barrow: “È giusto che la società in questo momento esprima dispiacere di fronte a certi errori, non è il primo ma questo è molto pesante perché oggi siamo scesi a Marassi per vincere, abbiamo fatto una grande partita però è evidente che un episodio del genere va a cambiare le sorti di un’intera gara".



MERITAVAMO BOTTINO PIENO. Nessun giocatore in zona mista quindi al termine della partita, men che meno il tecnico Gasperini: "Il mister aveva preparato questa partita molto bene, sapendo di affrontare una Sampdoria che aveva il morale alto dopo l’ultima vittoria. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, attaccare, ma oggi non è andata bene. È un punto che muove la classifica però oggi noi meritavamo i 3 punti e dispiace davveroperché abbiamo fatto un’ottima prestazione”.