Atalanta, nessuno come Pasalic: è già meglio di Calhanoglu e Milinkovic

Nessuno è come Mario Pasalic in Serie a da quando il centrocampista croato veste la maglia dell'Atalanta. Con il gol segnato alla Lazio nelle battute iniziali della sfida da lui sbloccata, la mezzala classe 1995 ha centrato un record assoluto diventando il milgior centrocampista del campionato dal 2018 ad oggi.



Quella di oggi è infatti la rete numero 41 di Mario Pasalic da quando veste la maglia nerazzurra della Dea dalla stagione 2018/19. Nello stesso periodo nessuno ha fatto come lui con Sergej Milinkovic-Savic, oggi all'Al Hilal che si è fermato a quota 40 e con Josip Ilicic, anche lui ex-Atalanta fermo a quota 36. Fra i giocatori ancora in attività in Serie A, riporta Opta, ci sono con 35 il regista e rigorista dell'Inter, Hakan Çalhanoglu e con 33 il fantasista della Lazio Luis Alberto.