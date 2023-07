Ancora non sa l'Atalanta se potrà iscrivere la sua squadra Under 23 al girone B accanto alla Juve (all'A) in Serie C. Nella giornata di ieri si sono susseguite voci ora più ottimistiche, ora meno. Trestina, Alessandria e Brindisi, che in un primo momento sembravano bocciate dalla Covisoc e quindi potenzialmente liberavano tre posti addirittura all'Atalanta B, in realtà sono regolarmente iscritte.



L'Atalanta continua quindi a fare la corsa sul Siena, che non ha presentato la fideiussione anche se può ancora fare ricorso fino alle ore 19 del 5 luglio, ma senza la possibilità di integrare la documentazione depositata in precedenza. Il Siena dovrebbe quindi vedersi respinto anche il ricorso, fatto che darebbe il via libera all'iscrizione dell'Atalanta B, che però per l'ufficialità dovrà attendere fino al 7 luglio.