Dopo una sola stagione, è tempo per Isak Hien di fare nuovamente le valigie: arrivato a Verona dal Djurgarden nel corso dell'estate 2022, il centrale svedese è pronto a firmare per l'Atalanta che in mattinata ha abbandonato la pista Buongiorno. Hien, colonna della difesa gialloblù fino ai playout vinti con lo Spezia, si sposa benissimo con la difesa a tre di Gasperini, non a caso era stato richiesto anche da Juric per il Torino fin da gennaio. La Dea se lo assicura a titolo definitivo per una cifra superiore ai 12 milioni di euro.



OKOLI VIA - Questo rinforzo libera la via per il prestito di Caleb Okoli al Frosinone. Il giovane italiano aveva poco spazio in rosa, adesso potrà misurarsi con la Serie A in un contesto che lo vedrà almeno sulla carta titolare, in coppia con Monterisi. L'affare si fa in prestito, Di Francesco è pronto ad accogliere Okoli in Ciociaria.