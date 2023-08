La trattativa che avrebbe dovuto portare Alessandro Buongiorno dal Torino all'Atalanta non avrà il lieto fine che auspicavano i bergamaschi. Secondo quanto riporta Sky, il difensore ha deciso di restare in maglia granata. Per la squadra di Gasperini però non c'è tempo di piangersi addosso e la dirigenza ora sta stringendo per portare in nerazzurro Hien del Verona.