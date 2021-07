L'asse del mercato ner-azzurro (Atalanta-Empoli)ha perso un pezzo: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante dell'Atalanta Roberto Piccoli ha rinnovato con lo Spezia, squadra in cui ha militato già la scorsa stagione collezionando 6 gol e 2 assist in 23 presenze.



Prestito secco per un'altra stagione allo Spezia quindi per la giovane punta cresciuta nel vivaio dell'Atalanta, che non rinforzerà La Rosa dell'Empoli. Il club toscano voleva fortemente il classe 2001, tanto da aver inserito nella trattativa il suo pupillo Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 su cui aveva messo gli occhi l'entourage dell'Atalanta (valutato ben 15 milioni). Lo Spezia si è inserito al fotofinish e ha sbaragliato la concorrenza, anche per volere di mister Thiago Motta, a cui Piccoli piace molto.



L'Empoli proverà comunque a tener vivo l'asse con Bergamo per il centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, che alla Dea non trova spazio.