L'avventura di Roberto Piccoli con la maglia del Genoa è destinata ad avere vita breve.



Il centravanti bergamasco, arrivato a gennaio in prestito dall'Atalanta, è destinato in estate a far ritorno alla casa madre ma il suo rientro a Zingonia sarà solamente temporaneo.



I nerazzurri, stando a quanto riferisce la Gazzetta.it, avrebbero infatti già trovato l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo del 21enne ex Spezia al Verona sulla base di un corrispettivo oscillante tra i 4 e i 5 milioni di euro.