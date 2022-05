Fino a un mese fa sembrava scontato il riscatto di Demiral, il nuovo Romero di Bergamo, cresciuto di partita in partita grazie a mister Gasperini, perno della futura retroguardia orobica.



Nelle ultime settimane però qualcosa si è rotto, il difensore turco ha sbagliato qualche partita e, complice l'ascesa del giovane Scalvini e i rinnovi di Toloi e Palomino, piano piano ha iniziato a occupare sempre più la panchina. Col Milan mister Gasperini ha scelto addirittura di arretrare de Roon dal centrocampo e per non schierarlo dal 1'.



Oggi il suo riscatto dalla Juventus dipende soprattutto dall'eventuale partecipazione all'Europa dell'Atalanta la prossima stagione. La Juventus chiede 20 milioni di euro più bonus che andranno a sommarsi coi 3 già versati la scorsa estate per il prestito del giocatore.