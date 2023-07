In attesa che si sblocchi la situazione di Højlund, con lo United che avrebbe accelerato la trattativa nelle ultime ore, l'Atalanta sonda il terreno per il possibile sostituto del goleador danese classe 2003.



In entrata il primo obiettivo resta El Bilal Touré dell’Almeria, con cui è già stato trovato un accordo di massima, ma i 20 milioni da versare fanno tentennare la dirigenza nerazzurra.



Il piano B sarebbe rappresentato allora da Hugo Ekitike, 21enne attaccante in uscita dal PSG. L’operazione, però, è ancora più costosa: il giocatore è appena stato riscattato dai parigini per oltre 25 milioni dal Reims, ma non rientra nei piani e sarà ceduto a prezzo alto.