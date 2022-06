Nome nuovo per il mercato dell'Atalanta. Data sulle tracce di Stipe Biuk, 20 anni, attaccante sinistro dell'Hajduk Spalato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, con il club croato la trattativa è avviata per un acquisto sulla base di circa 6 milioni di euro: Biuk era stato nel mirino del Borussia Monchengladbach e ultimamente soprattutto dello Spezia, ma con un affondo il club nerazzurro ha puntato alla pole position per il talento che ha come agente Marko Naletilic, lo stesso di Mario Pasalic.