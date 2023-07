Forti fisicamente, veloci e abituati alla marcatura a uomo: l'identikit dei difensori perfetti per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è più o meno questo. Tanti i centrali che negli anni sono stati lanciati dall'allenatore piemontese, che stagione dopo stagione è sempre stato bravo a indicare al suo club nuovi talenti con cui modificare pian piano il suo reparto. In questa sessione di mercato qualcosa si è già mosso, con l'arrivo di un difensore esperto come Sead Kolasinac, e qualcosa ancora può cambiare. In entrata e in uscita.



TRA HIEN E DEMIRAL - L'obiettivo numero uno, da ormai quasi un anno, è sempre Isak Hien del Verona. I due club continuano a parlarsi per cercare di definire un'intesa sul centrale svedese, che a gennaio ha preferito rimanere all'Hellas nonostante avesse tante offerte, tra cui quella del Torino, pur di aspettare l'Atalanta. Anche nello scorso weekend i contatti tra le parti sono andati avanti, con un avvicinamento importante verso la chiusura dell'operazione. A salutare la Dea, invece, sarà Merih Demiral: il feeling con l'ambiente e con l'allenatore non c'è più, lui continua ad allenarsi in attesa della situazione giusta. Le squadre a cui piace il turco non mancano (Inter su tutte), ma al momento ancora nessuno ha presentato l'offerta giusta all'Atalanta.