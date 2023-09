Terminato il calciomercato italiani, le operazioni proseguono in Turchia fino a venerdì 15, coinvolgendo le piazze di Serie A. Il Fenerbahce, dopo il no di Demiral, è intenzionato a fare la spesa in casa Atalanta. Oltre a Pasalic, valutato oltre 20 milioni di euro dai Percassi, anche il fantasista russo Miranchuk è stato messo nel mirino dal club turco.



La società bergamasca lo valuta circa 12 milioni di euro, la stessa cifra chiesta in estate al Torino che però non l'ha riscattato. Il russo è rimasto così a Bergamo, dove ha però poco spazio: il club orobico l'ha inserito nella lista Uefa ma se troverà, senza perderci economicamente, una destinazione al fantasista, Miranchuk partirà.