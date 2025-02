Getty Images

Atalanta, non solo Scamacca: Gasperini perde anche Carnesecchi e Kolasinac

Pietro Siviero

29 minuti fa



Periodo complicato per l'infermeria dell'Atalanta e per Gian Piero Gasperini: i bergamaschi in mattinata hanno comunicato il nuovo infortunio di Gianluca Scamacca, che contro il Torino ha riportato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale destro che potrebbe tenerlo fuori tra i due e i quattro mesi, ma i nerazzurri dovranno far fronte anche alle assenze di Marco Carnesecchi e di Sead Kolasinac.



TEMPI DI RECUPERO - Nella giornata di lunedì 3 febbraio infatti sono arrivati gli esiti degli esami svolti dal difensore bosniaco e dal portiere classe 2000 e i rispettivi tempi di recupero: l'ex giocatore di Arsenal e Marsiglia tra le altre ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, che lo terrà lontano dal campo per un periodo di 15-20 giorni; per l'estremo difensore della Nazionale italiana - che contro il Torino aveva riportato un fastidio in riscaldamento - invece si tratta di una lesione di basso grado fasciale dell’adduttore lungo destro, stop previsto di circa due settimane.