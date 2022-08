Non solo Soppy. Dopo l'arrivo dell'ex Udinese, l'Atalanta continua a lavorare per rinforzare le fasce. In questi giorni ci sono stati contatti con il Tottenham per provare a mettere in piedi una trattativa per Malinovskyi, e durante i colloqui si è parlato anche di Reguillon. L'esterno è in uscita dagli Spurs, non è escluso che i nerazzurri possano fare un tentativo per il giocatore.