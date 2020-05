Se da una parte è ormai fatta perché Mario Pasalic diventi nerazzurro al 100%-riscattato dal Chelsea-dall'altra l'esterno della mediana Timothy Castagne è sempre più indirizzato verso nuove mete. Con i soldi guadagnati dalla cessione del belga l'Atalanta è pronta a investire in due pedine per rinforzare proprio il centrocampo bergamasco.



La prima si chiama Charles De Ketelaere e il presidente Antonio Percassi avrebbe in mente per lui un progetto ben preciso: battere sul tempo l'Inter per acquistarlo, ma poi lasciarlo un altro anno al Club Bruges perché il classe 2001 acquisisca esperienza, sebbene le sue 4 presenze in Champions facciano già ben sperare sulla sua crescita. In contemporanea, il club orobico si sta muovendo anche per Dimitris Giannoulis, terzino greco del Park Salonicco: 4,5 milioni pronti per la corsia offensiva in caso di addio di Castagne.