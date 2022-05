Non più a dicembre 2023, ma a primavera 2024: questa è la nuova data prevista per il termine della ristrutturazione completa della Curva Sud del Gewiss Stadium di Bergamo. Il via ai lavori è previsto per fine anno. Le scadenze sono state rimodulate rispetto all’ultima ipotesi che prevedeva il termine a dicembre del 2023.



La questione ora, come riferisce L'Eco di Bergamo, è tutta in mano alla società nerazzurra, a cominciare dalla tempistica del cantiere. Lo stop di due mesi tra novembre e dicembre per i Mondiali potrebbe essere l’occasione per dare il via ai cantieri. La convenzione non prende in esame le varie fasi, ma è chiaro che una prima indicazione arriverà dalla prossima campagna abbonamenti e da come l’Atalanta deciderà di trattare la questione curva Sud.