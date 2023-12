Recupero sprint per l'attaccante azzurro e nerazzurro Gianluca Scamacca. La punta centrale dell'Atalanta, infortunatasi il 2 dicembre a due giorni dalla sconfitta di Torino, anticipa il rientro previsto inizialmente per il nuovo anno. La motivazione è di quelle importanti: nella sfida al Dall'Ara contro il Bologna c'è in palio il sorpasso nel quarto posto Champions.



Ieri pomeriggio infatti Scamacca ha lavorato in parte ancora individualmente, ma in parte è tornato in gruppo per la prima volta. La lesione alla giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore di sinistra, trattata con lunghe terapie fino a ieri, sembra ormai alle spalle: ha svolto il 40% del lavoro in gruppo e il 60% in forma individuale. Le sue condizioni sono ancora da valutare giorno per giorno ma una sua convocazione per Bologna non è più impossibile. Al contrario di capitan Toloi, ad oggi più no che sì.