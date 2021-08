In attesa di definire la cessione di Romero al Tottenham, l’Atalanta si muove anche sul mercato in entrata. Nei prossimi giorni è prevista una nuova offensiva con l’Az Alkmaar per il centrocampista olandese Koopmeiners.



Quest'ultimo è cercato pure dalla Roma, che in alternativa pensa a Denis Zakaria, nazionale svizzero del Borussia Monchengladbach.