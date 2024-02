Atalanta, nuovo agente per un baby talento

, talento spagnolo classe 2005,Arrivato per 1.80 milioni di euro (versati nelle casse del Verona), nel corso dell’ultimo mercato invernale, il 19enne centravanti, dopo essere cresciuto nelle giovanili degli scaligeri, si è aggregato alla formazione bergamasca Under 23, che sta disputando il girone A di Serie C. L’attaccante ha già fatto il suo debutto da professionista nella terza serie del calcio italiano, disputando 6 partite, condite anche da due reti. Prestazioni che hanno convinto Gasperini a convocarlo nella vittoriosa trasferta di Genova, a Marassi, contro il Genoa., scuderia che ha come assistiti giocatori del calibro di Tonali, Frattesi, Baldanzi, Buongiorno, Cristante, Maldini e Valoti. Questo il comunicato su Instagram: “Un caldo benvenuto a Diao. La famiglia GR Sports è fiera di essere al tuo fianco d’ora in poi. Insieme per nuove sfide, insieme per inseguire sogni e farli divenire reali. Avanti tutta!”.