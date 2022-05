Ormai è attesa a ore la firma del responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta Giovanni Sartori a Bologna. Al suo posto arriverà a Bergamo, entro pochi giorni, il ds del Verona Tony D'Amico. Sartori però non sarà l’unico a lasciare Zingonia. Lo seguiranno infatti nella nuova avventura in terra emiliana i suoi scout di fiducia Fausto Vinti e Giovanni Botteghi.



Come fa notare poi L'Eco di Bergamo, ci sarà da capire poi il futuro del responsabile del vivaio nerazzurro Maurizio Costanzi, anche lui legato a Sartori, che però potrebbe decidere di restare a Bergamo fino alla scadenza del suo contratto prevista per giugno 2023.