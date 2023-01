Dopo aver messo a segno due assist a Bologna e in attesa di misurarsi con la Salernitana domenica sera a Bergamo, l'esterno offensivo dell'Atalanta Jeremie Boga è stato congelato sul mercato. Niente Leicester o Fiorentina, se prima di lunedì la partenza di Boga sembrava inevitabile,ora l’Atalanta ha capito che può ancora essere un valore aggiunto e non si sentirà più obbligata a cederlo. Gli spazi per lui aumenteranno vista la cessione di Ruslan Malinovskyi.