Mattia Caldara e l'Atalanta, capitolo secondo. Il difensore di Scanzorosciate ha, da pochi giorni, riabbracciato Bergamo e la squadra che l'ha fatto conoscere al grande calcio. Con un numero, il 13, che non sarà nuovamente suo.



Quello è infatti appannaggio di Arana - fin quando il laterale, in odore di cessione, resterà alla Dea - mentre Caldara ha scelto il numero 3 per la sua nuova avventura bergamasca. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore, direttamente dalla Lega Serie A.