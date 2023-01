L'esterno destro dell'Atalanta Davide Zappacosta domenica sera è stato costretto a uscire prima dal campo per un risentimento muscolare al flessore sinistro. Appena rientrato da un lungo stop per una ricaduta della lesione del retto femorale, oggi pomeriggio dovrà sostenere esami e accertamenti per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.



C'è apprensione in casa nerazzurra, ma mister Gasperini quasi certamente dovrà rinunciare a lui per la gara di Coppa Italia contro lo Spezia, in programma giovedì alle 15 al Gewiss Stadium: per sostituirlo si candida Zortea. E non sarà l'unico cambio, dal momento che domenica la squadra sarà impegnata in casa della Juventus. Potrebbe rivedersi tra i pali Sportiello, Okoli, Djimsiti e Demiral in difesa, con Ederson a centrocampo.