L'Atalanta sembra avere già gli occhi prooiettati sul mercato per coprire il centro della mediana, dove al momento c'è solo Mario Pasalic come unico sostituto titolare di Remo Freuler e Marten de Roon, infortunato e fuori dai giochi fino alla prossima sosta.



LA CONCORRENZA- A stuzzicare gli interessi dell'entourage della Dea, secondo quanto raccolto dalla redazione, sarebbe lo svizzero classe 1998 Toni Domgjoni, jolly di centrocampo che milita nello Zurigo e nella nazionale Under 21 del suo Paese. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e su di lui ci sono anche Lazio e Udinese.