Ibrahima Bamba, genitori ivoriani ma nativo di Vercelli, è un centrocampista centrale classe 2002 che gioca in Portogallo nel Vitoria Guimaraes, finito nel mirino dell'Atalanta già per il prossimo mercato di gennaio.



Nell'ultima gara della Liga portoghese osservatori nerazzurri erano presenti in casa del Paços de Ferreira, dove il duttile giocatore era stato arretrato in difesa. Al momento ha un contratto fino al 2026 con clausola rescissoria di 30 milioni. Oltre ai Percassi, lo tiene d'occhio molto da vicino anche il ct Roberto Mancini, che l'aveva convocato per la tre giorni esplorativa di Coverciano dal 24 maggio scorso.