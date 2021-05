Ormai è cosa nota: l'ala goleador dell'Atalanta- quest'anno in doppia cifra in Serie A- Robin Gosens potrebbe partire appena spalancata la finestra del mercato estivo se dovesse arrivare la maxi offerta giusta che l'anno scorso è mancata, attorno ai 40 milioni di euro.



PEDRAZA- Compito della dirigenza nerazzurra sarà trovare un sostituto all'altezza, oltre a mantenere a Bergamo il duttile esterno Joakim Maehle. Il vice Gosens, secondo Gazzetta.it, l'entourage orobico l'avrebbe già adocchiato: si tratterebbe di Alfonso Pedraza, esterno sinistro che a luglio potrebbe lasciare il Villarreal se gli spagnoli fallissero la finale di Europa League e quindi la qualificazione in Champions.



VICE GOSENS- Come scrive la rosea, il ragazzo cresciuto nella cantera in cui è sbocciato è un esterno di grande spessore, sulla fascia è sempre di corsa, proprio come Gosens, ed è un punto di forza indiscutibile del Villarreal. Per questo, se gli spagnoli dovessero trionfare accedendo così alla Champions, bloccherebbero subito la cessione di Pedraza. Se dovessero perdere però, il sacrificio sarebbe indispensabile, così come la plusvalenza.



IL FUTURO- Sul classe ‘96 ci sono già gli occhi attenti e lungimiranti dell'Atalanta, che si muove preventivamente per cercare il sostituto perfetto di Gosens.