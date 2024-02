Atalanta, occhi su un trequartista del Psg! Sfida con la Bundesliga

L’Atalanta tiene sotto stretta osservazione Ismael Gharbi. Lo riporta la stampa francese: il club nerazzurro sta visionando il giocatore, che milita nello Stade Lausanne, ultimo nella Super League svizzera. Parigino di origine tunisina, gioca con l’U19 spagnola per la nazionalità della madre, dopo avere vestito la maglia dell’U18 francese.



Classe 2004, Ismael Gharbi Alvarez è un trequartista che può agire in ogni posizione dal centrocampo in su, proprio come piace a mister Gasperini. Il duttile giocatore compirà 20 anni il 10 aprile ed è di proprietà del Psg, con cui ha svolto tutta la trafila nel vivaio, esordendo nel maggio 2022, prima di finire in prestito annuale agli svizzeri l’estate scorsa. La prima annata stabilmente tra i grandi l’ha consacrato con il posto da titolare e 6 reti in 17 presenze. Ora Gharbi è pronto al salto di qualità: il Psg ha deciso però che non tornerà alla base, per Ismael i fari di Serie A (Atalanta) e Bundesliga.