Piovono richieste dalla Premier League per Ederson, il centrocampista dell'Atalanta che mister Gasperini, togliendolo dalla trequarti occupata a Salerno e spostandolo in mediana accanto a de Roon, sta facendo crescere di gara in gara, tanto che non si sente più la mancanza di Freuler.



Il Newcastle, che non può permettersi il cartellino di Koopmeiners (60-70 milioni) ma ha bisogno di rinforzare il centrocampo, sarebbe disposta a spendere anche 20 milioni per il brasiliano, ma il club nerazzurro ne vuole quasi il doppio.