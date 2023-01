Nel giro di tre partite, dopo un anno a vuoto e a secco di gol e assist in Serie A, è cambiato il destino di Boga: da panchinaro con la valigia pronta a esterno offensivo irrinunciabile.



Nonostante ciò, dopo i 3 assist e 1 gol nelle ultime due partite, il Siviglia si è fatto avanti con l'Atalanta: offerti 15 milioni di euro. Netto il rifiuto di patron Percassi, non solo perché la concretezza del franco-ivoriano farà comodo a mister Gasperini, ma perché per l'esterno offensivo sono stati spesi oltre 22 milioni di euro.