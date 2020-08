Niente ritiro sulle alte vette di Clusone: quest'anno, in maniera del tutto inedita, l'Atalanta si ritroverà a Zingonia per prendere parte al primo giorno di allenamenti in vista della prima di campionato, slittata per la Bergamasca e per l'Inter al 26/27 settembre.



POCHI GIORNI- Altro che quaranta giorni di preparazione, la Dea- che fino a 19 giorni fa era ancora impegnata in Champions League, ne avrà a disposizione solamente venticinque, di cui 15 a ranghi completi: solo dal 10 settembre infatti tutti i nerazzurri rientreranno nella casa nerazzurra.



PROGRAMMA- Il tecnico Gian Piero Gasperini varcherà i cancelli di Zingonia per il suo quinto raduno consecutivo in nerazzurro oggi alle 12- 12.30 circa: in programma il primo pranzo di gruppo e i primi allenamenti personalizzati, rigidamente a porte chiuse. Si farà anche il punto tecnico, in attesa dell'arrivo di Aleksey Miranchuk-atteso tra e domani mercoledì a causa delle lungaggini burocratiche per il visto- e di altri rinforzi sul mercato. Per tutta la settimana l'Atalanta si allenerà due volte al giorno, ma ogni giocatore rientrerà a dormire nel proprio domicilio.



ATTESA TAMPONI- C'è attesa intanto per l'esito dei tamponi, che arriverà oggi e che si spera possa scongiurare l'incubo Covid: molti calciatori nerazzurri hanno infatti deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna, isola di focolai.