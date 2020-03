Il Coronavirus cambia anche i piani di mercato dell’Atalanta. Secondo il Corriere di Bergamo, bisognerà capire quale sarà il futuro di Mario Pasalic. Perché il riscatto del croato era cosa praticamente fatta, 15 milioni da versare al Chelsea dopo che per Zapata ne erano stati sborsati 12 nello scorso inverno. Ora tocca sedersi al tavolo, ma l’intenzione di confermarlo non è ovviamente scemata, anzi. Però la quadratura va trovata, tentando di parare il colpo per come si comporterà un mercato ovviamente più povero degli anni passati.