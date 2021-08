Stringe sul mercato l'Atalanta che, a 8 giorni dalla fine delle trattative, si assicura l'esterno destro Zappacosta e ora vuole chiudere per il centrocampista. Sembrava fatta infatti per il viola Amrabat, ma la Fiorentina avrebbe rifiutato l'offerta della dirigenza bergamasca per il centrocampista marocchino. I nerazzurri avevano proposto un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro.



In realtà in pole position resta il blucerchiato Thorsby ma, come riporta Il Secolo XIX, l’Atalanta sarebbe irritata dai continui rialzi di Massimo Ferrero. Da una base di sei milioni di euro, il numero uno della Sampdoria ha alzato il tiro e chiesto il doppio per cedere il norvegese.