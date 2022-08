Stephen Pagliuca, dirigente dell'Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan:



"Non c'è niente di meglio del tifo di Bergamo, partita fantastica e grande lavoro di Gasperini. Tante emozioni, ho bisogno di un pacemaker. Vogliamo continuare a migliorare la squadra, investire per diventare i migliori. I Percassi stanno ancora cercando altri giocatori. Non vedo l'ora che ci sia anche Ederson la prossima settimana"