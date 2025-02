Atalanta, Pagliuca: "Gasperini ha sbagliato con Lookman, ma resta un grande allenatore"

ha dichiarato dagli Stati Uniti in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Vogliamo lasciarci alle spalle questa vicenda e penso che l'abbiamo fatto vista la vittoria per 5-0 a Empoli. Queste partite sono sempre molto sentite, ci piace la passione con cui vengono giocate.parlando di un singolo. Abbiamo una policy all'Atalanta, coi Percassi, che, guardiamo a noi stessi, a come fare meglio. I giocatori stanno facendo una stagione straordinaria, non saremmo dove siamo ora se non fosse così, senza l'apporto di Lookman, di De Ketelaere, di tutta la squadra, dovrei nominarli tutti. Abbiamo affrontato il Bruges senza 5 giocatori importanti, tutti infortunati., è lui che cura questi aspetti.

Se quello era rigore, dovrebbero fischiarne 5 ogni partita. Sono cose che capitano. La scorsa stagione ci ha detto bene tante volte, quest’anno siamo meno fortunati tra infortuni e fischi. Ma siamo nelle prime tre, vicini alla vetta e siamo molto orgogliosi di quello che la squadra sta facendo. Mancano 13 partite, speriamo di mantenere l’inerzia acquisita domenica a Empoli e continuare così".

in un campionato che è sempre molto competitivo, basta guardare a quante squadre sono in lotta per un posto in Europa oltre che per il titolo. Bisogna dare enorme credito a Luca e Antonio Percassi e al nostro staff per aver messo insieme una rosa così profonda da permetterci di essereÈ fondamentale continuare a investire nello sviluppo dei giocatori. Abbiamo una squadra Under 23 che sta andando bene, è in zona playoff. Tutto il settore giovanile fa buone cose e questo ci permette di aver un serbatoio da cui attingere per il futuro".

. Offre un'esperienza decisamente migliore ai nostri tifosi rispetto al passato, pur avendo mantenuto gli aspetti storici dell’impianto. Penso sia uno degli stadi più belli non solo in Italia ma anche in Europa. Per non parlare del cibo negli skybox, fornito da uno chef stellato. Se venissi a Bergamo per ogni partita dell’Atalanta metterei su una ventina di chili!".