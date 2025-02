Atalanta, Pagliuca: "Stiamo guardando anche ad altri club, come fa il City. Ecco come scegliamo i giocatori"

AFP via Getty Images

oggi ha raccontato la sua visione in un intervento virtuale al Financial Times di Londra:“e siamo orgogliosi di dove siamo arrivati, sia in Italia che in Europa, ma stiamo guardando anche ad altri club e la sinergia che quel sistema porta: gli investimenti dihanno dimostrato i benefici di quel sistema. Ovviamente, non avrebbe senso investire in squadre direttamente in competizione tra loro., in modo che possano collaborare e beneficiare di questa strategia. Nel complesso, credo che questo approccio possa essere positivo sia per l’Atalanta che per il calcio in generale”.

La prima cosa che impari nel mondo degli affari è che per avere successo ti servono dei grandi partner, e i Percassi sono i partner perfetti. Siamo una squadra piccola, ma negli ultimi anni abbiamo investito sia sui giocatori che nelle strutture, migliorando soprattutto l’Academy, cosa che vogliamo continuare a fare perché è essenziale per un club come il nostro cheAbbiamo anche capito quanto sia importante prendere giocatori adatti al nostro sistema di gioco, uno che richiede più capacità di corsa, e quindi abbiamo creato una struttura di reclutamento che tenga conto anche di questo aspetto".